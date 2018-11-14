В югорском Росприроднадзоре произошла смена руководства

Югорский Росприроднадзор возглавил заместитель руководителя ведомства Александр Федяев. Он стал исполняющим обязанности руководителя. Предыдущий глава РПН Вадим Скворцов вопреки прогнозам не уволился, а остался работать в ведомстве в статусе замруководителя. Причины, по которым произошла кадровая рокировка, неизвестны. Не смог о них рассказать и сам Скворцов.

«До меня руководство причин не доводило, я их не знаю, – сказал «Новому Дню» Вадим Скворцов. – Для меня ничего не поменялось, я являюсь заместителем руководителя, и лишь некоторое время исполнял его обязанности».

Скорее всего, Александр Федяев не избавится от приставки и.о. и в ближайшем будущем уступит место другому человеку. В приказе Минприроды говорится, что он будет исполнять обязанности главы Росприроднадзора по ХМАО «до момента назначения нового руководителя».

Напомним, Вадим Скворцов возглавил РПН в марте 2018 года после увольнения Романа Мишенина. Контракт с Мишениным не продлили, поскольку его работа была признана неудовлетворительной. Изначально предполагалось, что Скворцов, который считается человеком Мишенина и членом команды бывшего замруководителя РПН Олега Митволя, будет временной фигурой на посту руководителя Росприроднадзора Югры.

Ханты-Мансийск, служба информации

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