Депутаты Югры поругались из-за льгот для богатых нефтяников

Дума ХМАО приняла в первом чтении окружной бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021. Доходная часть документа составила 187,6 млрд, расходы – 208 млрд, дефицит – 20,4 млрд рублей. Более 73% средств будут направлены на социально-культурную, транспортную сферы, ЖКХ. Проект бюджета поддержали 31 депутат, пятеро проголосовали против, один воздержался.

Представители фракции ЛДПР пояснили, что не могут одобрить документ, поскольку имеют к нему две существенных претензии. «Во-первых, большие налоговые льготы для предприятий ТЭК, из-за чего мы имеем выпадение доходов в объеме порядка 40 млрд рублей. Округ нуждается в этих средствах для решения социальных задач, – сказал депутат Евгений Маркин. – Во-вторых, межбюджетные отношения. Раньше профицитные муниципалитеты имели возможность самостоятельно развиваться, теперь мы «высушили» местные бюджеты, регулируем полностью всю политику МО, определяем, чем им заниматься. Некоторым муниципалитетам окна не на что вставить, в детских садах холодина, а мы стройки масштабные финансируем. Тех 1,5% от НДФЛ, что мы передали в муниципалитеты, недостаточно для исполнения всего объема обязательств».

Отвечая депутату, директор департамента финансов – замгубернатора Вера Дюдина сообщила, что в этом году правительство предусмотрело обязательное условие для предприятий-льготников. Они не должны снижать налоговый потенциал. Кроме того, компании, льготирование которых не принесло эффекта, лишаются преференций, – сказала Дюдина, правда не смогла назвать число организаций, лишившихся льгот по этой причине.

Что касается межбюджетных отношений, то, по словам, Дюдиной, руководство муниципалитетов имеет возможность принимать участие в работе над бюджетом с самого начала формирования финансового документа. «Мы передали 1,5 от НДФЛ, мы увеличиваем дотации на выравнивание бюджетов, объем нецелевой помощи, все это балансирует ситуацию в пользу муниципалитетов. Нет такого, чтобы МО оказались перед обязательствами, которые не могут выполнить», – сказала Дюдина.

Вице-президент ПАО «Лукойл» Сергей Кочкуров напомнил либерал-демократам, что льготы для предприятий ТЭК выливаются в дополнительные рабочие места, дополнительные налоги на имущество и прибыль, НДФЛ, строительство новых объектов, социальные проекты.

«Если говорить про «Лукойл», то мы за последние два года обеспечили дополнительно только по социальному направлению 1,5 тыс. рабочих мест благодаря льготам», – сказал депутат.

Представитель «Справедливой России» Михаил Сердюк заметил, что связывать льготы с получением дополнительных доходов не корректно. «Те 77 млрд рублей дополнительных доходов, которые мы получили, это благо, которое не связано с льготированием. Был существенный лаг по цене на нефть и по курсу валюты. Сейчас такого люфта нет, мы бюджет принимаем «копейка в копейку» по тем прогнозам, которые обозначены», – сказал Сердюк.

Напомним, прогнозы югорских финансистов на три года не позитивные: «предусматривается снижение цены на нефть с 63,4 долларов за баррель в 2019 году до 57,9 долларов за баррель в 2021 году, объема добываемой нефти на 4,7 млн тонн ежегодно», – говорится в проекте бюджета. Кроме того, специалисты не ждут укрепления рубля.

При этом некоторые социальные выплаты придется индексировать с 1 января 2019 года на четыре процента. Покрывать долги бюджета чиновники планируют в том числе с помощью продажи акций предприятий, которые есть в собственности округа (на 3,8 млрд рублей). А также – с помощью кредитов и облигационных займов. В том числе в 2019 году власти рассчитывают получить кредит в шесть млрд рублей и заимствования от федерации в 5,1 млрд рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.11.18

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