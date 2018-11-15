Губернатор Комарова: на выборы тратят сумасшедшие деньги, но никто не приходит

Глава Югры Наталья Комарова заявила, что на выборы мэров тратятся «сумасшедшие деньги», при этом югорчане часто их игнорируют и не приходят на участки. Более того, жители не спешат требовать у выбранных мэров решения важных проблем, а вместо этого жалуются президенту. Такое резкое замечание она сделала, отвечая на политический вопрос в рамках большой пресс-конференции с журналистами в четверг, 15 ноября 2018 года.

Корреспондент агентства «URA.RU» спросил главу Югры, как она относится к возврату прямых выборов мэров и как оценивает систему работы с назначаемыми главами. Он выразил мнение о том, что сейчас градоначальники чувствуют большую ответственность перед губернатором, но не перед народом.

В ответ на это губернатор Комарова заметила, что тема государственного управления во все времена являлась обсуждаемой, и люди, который «считают себя экспертами», о ней высказывались. При этом, когда дело доходит до реальный действий, избиратели ведут себя пассивно.

«Сейчас мэры выбираются. Вопрос в достаточности или недостаточности участия населения в этой процедуре. Моё личное мнение: я получала работу и так, и эдак, взрослый уже человек и много изменений переживала. Первая эмоция обычно – это отклик: «Да, я буду голосовать». Вторая – на выборы не идём. Это реальный факт. Деньги сумасшедшие на этот тратят. Спрашивать с выбранных мэров – не спрашиваем. Ни про ботанический сад в Сургуте, ни про лампочку в туалете. А спрашиваем – хорошо, если губернатора, а бывает и президента. Хорошо хоть, что не Трампа. Эти вещи тоже присутствуют. Может быть, вы думаете, что это просто так – взяли людей и отлучили от избирательной урны. Но система выборов соответствует стандартам Евросоюза», – озвучила свои мысли губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Она предположила, что удовлетворённость от того или иного способа никогда не наступит.

Ханты-Мансийск, служба информации

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