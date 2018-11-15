Комарова ищет нового хозяина скандальному проекту

Губернатор Наталья Комарова прокомментировала судьбу печально известного предприятия «Полярный кварц». По словам главы округа, правительство сейчас решает вопрос о том, как получить акции компании в свое распоряжение, чтобы затем передать более состоятельному инвестору.

«В свое время в поисках инвестора мы предложили «Корпорации Развития» заниматься этим проектом, но если анализировать эффекты, то я, как житель Югры, не удовлетворена тем, как это получилось у КР», – сказала Комарова. Она считает, «Полярный кварц» интересным, важным и перспективным проектом, который будет развиваться

Напомним, «Полярный кварц» – скандальный проект «Корпорации развития», который проглотил миллиарды бюджетных рублей, но «умер». Не так давно компанию выкупили у структур, связанных с группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, где она находилась в залоге. Сумма выкупа составила порядка 130 млн рублей. Однако выяснилось, что продукция этого предприятия уже не востребована. Объекты «Полярного кварца» расположены на территории Березовского района ХМАО. Планировалось, что мощности будут производить высокочистый кварцевый концентрат для электронной и оборонной промышленности.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.18

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