Полпред Цуканов озадачил спикера Хохрякова философским вопросом

Уральский полпред Николай Цуканов провел в среду, 21 ноября заседание Совета руководителей законодательных органов госвласти. В Екатеринбург с отчетами съехались спикеры из всех регионов. После их выступлений полпред постарался каждому задать актуальные вопросы. Председателю думы ХМАО Борису Хохрякову досталась тема про балки.

Как дети, выросшие в таких балках, будут воспринимать мир? – ошарашил Хохрякова неожиданным вопросом полпред. «Мы имеем разные сроки по сносу. И последние данные – это 20-30 годы по расселению, – сказал Цуканов. – Я понимаю, что у вас есть программа. Она не предусматривает преференций. Но, тем не менее, условия жизни детей, их возможность получать образование, делать уроки – это очень важный аспект. Бытие определяет сознание. Дети, выросшие в таких балках – как они будут воспринимать мир? Надо посмотреть дополнительные меры ускорения решения проблемы. При таком-то бюджете вы могли снести балки гораздо раньше».

«Ваш вопрос не в бровь, а прямо в глаз», – признался спикер и заверил, что в 2019 году все балки, признанные таковыми на 1 января 2010 года, в Югре исчезнут. О необходимости психологической реабилитации детей, выросших в таком жилье, он рассуждать не стал.

Напомним, что округ получил дополнительные доходы и почти 10,5 млрд рублей будут направлены по ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО в 2018-2025 годах и на период до 2030 года». В том числе 5,5 млрд пойдут на ликвидацию балков и расселение их жителей, 3,1 млрд – на переселения граждан из аварийного жилья.

Екатеринбург, служба информации

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