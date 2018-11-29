Депутаты Сургута поднимут себе зарплаты и лишат поддержки многодетные семьи

В год, который губернатор Югры Наталья Комарова объявила годом семьи, чиновники Сургута намерены лишить поддержки многодетные семьи. Муниципалитет сокращает список категории граждан, которым положена 50-процентная льгота на оплату детских садиков. С января 2019 года из него выпадут не только многодетные родители, но и семьи участников боевых действий. Таким образом, без поддержки останутся примерно 4,5 тыс. сургутских семей.

В пояснительной записке к бюджету говорится, что пересмотр был проведен в целях сокращения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения. По итогам инвентаризации расходы сокращены по сравнению с 2018 годом на 117 млн. рублей.

«Одновременно с этим чиновники повышают заработную плату первым лицам думы Сургута. Расходы, заложенные в проекте бюджета города, составляют 94 млн рублей, 80 млн из которых пойдут на оплату труда и прочие выплаты председателю, его заместителей и работников аппарата (зарплата, оплата стоимости проезда к месту отпуска, выплата на оздоровление, командировочные и пр.). Такие управленческие решения я считаю недопустимыми, тем более это некорректно в «Год Семьи», – говорит депутат думы ХМАО Виктор Сысун.

Он направил обращение на имя председателя думы Сургута Надежды Краснояровой с просьбой отказаться от запланированного роста оплаты труда и прочих выплат в пользу многодетных семей города и семей участников боевых действий. Напомним, в 2018 году сумма расходов на гордуму составила более 84 млн рублей, хотя изначально планировалась в размере 77 млн рублей. Скорее всего, что к концу 2019 года расходы на зарплаты народных избранников также увеличатся и перевалят за отметку в 100 миллионов.

«Зарплаты в думе Сургута растут темпами, явно превышающими 4 процента, запланированные Фондом оплаты труда работников бюджетной сферы, – написал в обращении Виктор Сысун. – Прошу вас рассмотреть возможность сокращения расходов бюджетных ассигнований на гордуму в 2019 году и сохранение социальной направленности политики в Сургуте в части сохранения дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в части сохранения льгот по взиманию родительской платы за детские сады».

Ответа окружной депутат еще не получил. В понедельник, 3 декабря, в Сургуте должны пройти публичные слушания по бюджету.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 28.11.18

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