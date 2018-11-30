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Пятница, 30 ноября 2018, 15:35 мск

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Мэр Сургута попросил у Комаровой 200 миллионов

Фото – страница Вадима Шувалова в ФБ

Власти Югры прокредитуют администрацию Сургута по просьбе мэра. В начале ноября Вадим Шувалов попросил округ предоставить городу заем для частичного покрытия дефицита местного бюджета в размере 200 млн рублей. Бюджетный кредит дается сроком на год – до 1 декабря 2019 года. Процент за пользование составит 1/2 ключевой ставки Центрабанка, действующей на день заключения договора.

Напомним, в декабре 2017 года бюджет Сургута на 2018 год был принят с дефицитом в размере 947,2 млн рублей при доходах в 21,8 млрд рублей. По итогам 9 месяцев бюджет был исполнен с профицитом в объеме 352,7 млн рублей. Параметры исполнения доходов и расходов в сентябре – 15,1 и 14,7 млрд рублей соответственно.

Сургут, служба информации

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