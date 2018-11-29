На содержание мэрии Сургута в 2019 году потратят 1,5 млрд рублей

Власти Сургута сверстали проект бюджета на 2019 год с дефицитом в 432 млн рублей. Документ опубликован на официальном сайте мэрии. Доходы города в 2019 году составят 26,4 млрд рублей.

Основную часть налоговых доходов формируют налоги на доходы физлиц – порядка восьми млрд рублей в 2019 году. Часть средств бюджет рассчитывает получить от продажи имущества и от доходных компаний, акции которых есть в собственности города. Кстати, в очередной раз в 2019 году планируется продажа пакета акций ОАО «Агентство воздушных сообщений» и «Сургутнефтегаза». Позднее, в 2020 году, планируется продать акции «Сбербанка». Крупная часть доходов бюджета Сургута в 2019 году – это субсидии и субвенции – 14,5 млрд рублей.

Согласно структуре расходов, почти 1,5 млрд рублей будет потрачено на содержание администрации города. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на ремонт дорог в 2019 году запланировано 378 млн рублей, на содержание дорог и освещения – 780 млн рублей, на городские пассажирские перевозки – 780 млн рублей, на питание и путёвки детям – 704 млн рублей. Это лишь некоторые расходы. На соцвыплаты пойдёт 564 млн рублей.

Власти также предусмотрели субсидии частникам. Наиболее значительными по объёму финансового обеспечения являются субсидии частным детсадам – 232,4 млн рублей. А также – на возмещение затрат по содержанию и ремонту уличных фонарей – 106 млн рублей.

Бюджет должен быть рассмотрен и утверждён городской думой.

Сургут, служба информации

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