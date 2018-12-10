В Югре бухгалтер МУПа похищала деньги, предназначенные на отдых коллег

В Югре будут судить бывшего главного бухгалтера МУП «Сургутские районные электрические сети». За пять с половиной лет с 2010 года женщина незаконно перечислила на свои банковские счета, счета родственника и различных организаций свыше 10 млн рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

«Операции по перечислению денежных средств обвиняемая по подделанным ею же бухгалтерским и банковским документам отражала в отчетности как оплату по договорам, в действительности МУП «СРЭС» не заключавшимися, а также как возмещение работникам стоимости санаторно-курортного лечения, которое они фактически не получали», – рассказали в прокуратуре ХМАО.

Бывшего бухгалтера обвинили в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Сургутский район, служба информации

Сургутский район. Другие новости 10.12.18

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