В Югре вынесли приговор главному бухгалтеру МУПа, похитившему 10 миллионов

Бывшего главного бухгалтера МУП «Сургутские районные электрические сети» суд приговорил к 5 годам лишения свободы. С 2010 года женщина похитила у предприятия 10 млн рублей.

Как пояснили в прокуратуре округа, она перечисляла деньги на свой личный лицевой счет в банке, а затем искажала сведения в бухгалтерских документах о направлении сумм на различные хозяйственные нужды предприятия, компенсацию санаторно-курортного лечения, а также под видом перечисления необоснованного займа близкому родственнику, не трудоустроенному на предприятии.

«Также злоумышленница длительное время переводила денежные средства по фиктивному договору на оказание услуг МУП «Сургутские районные электрические сети» подконтрольным юридическим лицом, в котором являлась директором. При этом, данная организация какую-либо коммерческую деятельность не осуществляла. Часть средств она легализовала путем придания правомерности получению заработной платы в качестве руководителя организации, являвшегося фиктивным контрагентом муниципального предприятия», – сообщили в надзорном ведомстве.

Бывший бухгалтер признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения).

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Но оно отсрочено до достижения малолетним ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Сургутский район, служба информации

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