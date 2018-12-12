Cледователи выясняют, как травмировались на рейсе Москва-Сургут бортпроводники «Ютэйра»

Следователи проводят проверку из-за травмирования двух борпроводников лайнера Utair во время турбулентности. ЧП произошло 10 декабря 2018 года на рейсе Москва-Сургут.

«Boing 737-500 при заходе на посадку во время снижения попал в зону турбулентности. В результате этого инцидента двое бортпроводников получили различные травмы», – говорится в сообщении уральского следственного управления СК на транспорте.

Сургут, служба информации

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