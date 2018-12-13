В Югре силовики изучают видео избиения школьницы

Следственный комитет Югры проводит проверку из-за видеозаписи, на которой одна школьница жестоко ударяет вторую. Место действия – подъезд в Излучинске (Нижневартовский район). Запись появилась в соцсетях несколько дней назад. Пользователи опознали девочек, да и сами участницы конфликта уже описали свои версии происходящего. О ЧП также высказалось управление образования района.

Как рассказали в следственном комитете ХМАО, «в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, личности и возраст всех участников инцидента, тяжесть вреда, причиненного здоровью школьницы». Там добавили, что выяснят, проявляла ли раньше нападавшая девушка агрессию. Дело в том, что в описании видео в паблике «ЧП в Нижневартовске» сказано, что она избивает девочек и дети в школе боятся ее. «Собираются в подъезде, прогуливая уроки, на замечания выйти из подъезда обкладывают трехэтажным матом», – сообщалось в паблике.

В управлении образования и молодежной политики Нижневартовского района, комментарий которого опубликован в обсуждениях, заявили, что девочек уже примирили. «О ситуации, отраженной в видеоролике, руководству школы стало известно до появления публикации в соцсетях. Своевременно были проинформированы правоохранительные органы и приняты соответствующие меры. 11 декабря в 14:00 в Излучинской школе номер один состоялось заседание службы примирения. В нем участвовали подростки, их родители и педагоги. Выяснены обстоятельства инцидента, состоялось примирение сторон. Конфликт исчерпан», – рассказали там.

Сама же обидчица в комментариях указала, что побитая ею девушка ранее также ударила ее по щеке. А предметом потасовки стало то, что ее назвали «жмоткой». «Если там я ей не давала сиги, то она начинала то бить, то обижаться», – пишет девушка, которая ударила свою жертву в подъезде.

фото – скрин записи

Излучинск, служба информации

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