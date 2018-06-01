Девочку, публично избившую сверстницу в Лабытнанги, перевели в спецшколу

Следователи не стали возбуждать уголовное дело о публичном избиении школьницы в Лабытнанги. Речь идёт о ЧП, которое произошло 4 апреля 2018 года, было снято на видео о опубликовано в Сети. Вместе с этим школьницу, которая напала на ученицу, поместили в спецучреждение.

«В отношении виновницы следственным отделом Лабытнанги СУ СК проведена процессуальная проверка. Третьего мая принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы проверки рассмотрели на внеочередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. С учётом мнения мамы виновницы, комиссия приняла решение о направлении в суд соответствующих материалов для помещения девочки в специальное учебное заведение закрытого типа», – рассказал уполномоченный по правам ребёнка Данило Трубицын.

Пострадавшая девочка тоже перешла в другую школу, рассказал омбудсмен на пресс-конференции в «Север Пресс».

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 01.06.18

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