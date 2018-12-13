В Югре потеплеет до нуля градусов

В Югру идет потепление. По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», в период с 13 по 19 декабря в регионе пройдет небольшой снег, местами будет туманно. Преобладающая температура воздуха прогнозируется -7,-15°, что на 2-3° выше нормы, 16-17 декабря потеплеет до 0,-4°.

«Обстановка на водных объектах спокойная, опасных гидрологических явлений не прогнозируется. Толщина льда на реках округа будет меняться в соответствии с температурой воздуха и составит от 0,4 см/сут. (рр. Ляпин, Сев.Сосьва, Вах, Бол.Юган, Тром-Юган) до 1 см/сут. (р.Иртыш)», – говорят в «Центроспас-Югория». Там напоминают, что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.

«Самым прочным считается лед голубого цвета, прочность белого льда в 2 раза меньше, лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду», – поясняют спасатели.

Стоит отметитить, что в соседнем Ямале ждут потепления до плюс 1 градуса. В связи с этим энергетики даже ввели особый режим работы.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.12.18

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