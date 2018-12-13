После блэк-аута в Салехарде энергетики обнаружили на линиях большой куржак и опасаются аварий

После серьезной аварии, в результате которой был обесточен весь Салехард, энергетики проверили линию Салехард-Надым. По словам специалистов, они обнаружили неприятные явления – ледяные отложения – куржак. После четырех дней работы в тундре, до 12 декабря 2018 года, линии от наледи очистили. Однако энергетики ожидают, что такая наледь может появиться вновь в бижайшие дни и повлечет аварии. С 13 декабря введен особый режим работы.

Как пояснили в пресс-службе «Тюменьэнерго», наледь образовалась из-за нетипичной погоды – на Ямале было относительно тепло и влажно. «В связи со значительным увеличением объёма куржака – диаметр отложений составляет до 12 см – в филиале «Северные электрические сети» был введен режим повышенной готовности», – говорится в сообщении компании. Для удаления куржака отлкючали одну из линий (всего их две). С 13 декабря энергетики ожидают усиления ветра. Кроме того, синоптики прогнозируют повышение температуры в Салехарде до плюс одного градуса.

Салехард был полностью обесточен 23 ноября 2018 года. Возникла авария на линии Салехард-Надым. Город должны были подстраховать резервные мощности компании «Салехардэнерго», но и там оборудование аварийно отключилось. Почему это произошло – неясно, публично итоги расследования комиссии не озвучивались. «Местная генерация не выполнила свои функции», – рассказывали тогда в «Тюменьэнерго». Салехардские энергетики возражали: «у нас теоретически мощности достаточно».

фото – «Тюменьэнерго»

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.12.18

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