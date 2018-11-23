На Ямале не могут найти причину крупной энергоаварии, которая отключила Салехард

Комиссия во главе с Ростехнадзором выясняет причины аварии на сетях «Тюменьэнерго», которая привела к отключению электричества во всём городе рано утром 23 ноября 2018 года.

По данным на 12:22 всё ещё не установлено, что именно привело к ЧП на линии Надым-Салехард. Для осмотра линии отправлены несколько бригад специалистов «Тюменьэнерго». При этом в компании отмечают, что авраия случилась во время штормовой погоды.

Компания «Тюменьэнерго» владеет двумя линиями Надым-Салехард. Но одной из них произошло ЧП, обеспечить снабжение могла бы вторая, но она в этот момент не действовала. Как пояснили в компании, она была задействована для установки приборов мониторинга. В Минэнерго сообщают, что она находилась в ремонте.

Надзорной инстанции предстоит выяснить, почему компания «Салехардэнерго», которая занималась снабжением города до того, как он был включён в единую энергосистему России, не смогла подхватить мощности в момент ЧП. Как сообщили в Минэнерго, газотурбинные установки предприятия также отключились действием защит. «После отключения высоковольтной линии Надым-Салехард Салехардский энергорайон выделился на изолированную работу, однако и местная генерация не выполнила свои функции – две автономные электростанции не смогли выдать требуемую мощность в 45 МВт. Часть потребителей перешла на автономные резервные источники», – рассказали в официальном сообщении «Тюменьэнерго».

В компании пояснили, что несмотря на включение столицы Ямала в единую энергосеть, «Салехардэнерго» не прекращает свою работу – они должны сохранить мощности, в том числе и для таких случаев.

В «Салехардэнерго» предлагают не спешить с выводами. «У нас теоретически мощности достаточно. Почему она не включилась в работу – выяснит комиссия», – сказали на предприятии агентству «Новый День».

Салехард, служба информации

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