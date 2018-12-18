В Югре осудили мужчину, который напился и убил проходящую мимо собаку

В Югре осудили мужчину, который убил собаку из ружья на глазах у очевидцев. Злоумышленнику 52 года. В момент стрельбы он был пьян. Собака не сделала ему ничего плохого – она просто проходила мимо.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО, злоумышленника судили по двум статьям УК – хулиганство, совершенное с применением оружия, и жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. ЧП произошло в сентябре 2018 года в районе Ермаковского месторождения рано утром – около трех часов. Мужчина стрелял из ружья ИЖ-12. Убийство животного наблюдали другие люди. Известно, что пес был беспородным, но у него был хозяин. Собаку звали Шарик.

По решению суда мужчина приговорен к обязательным работам.

Несколько инцидентов, связанных с жестоким обращением с животными, обсуждались в Югре. В том числе резонансным стало убийство щенков в Нижневартовске в апреле 2018 года. Девушка хотела утопить в кипятке щенков, а затем выбросила их из окна квартиры. Было возбуждено уголовное дело.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 18.12.18

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