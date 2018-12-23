ФАС в третий раз потребовала от тюменцев найти других строителей Нижневартовской больницы

Антимонопольщики в третий раз потребовали отменить итоги торгов по строительству Нижневартовской больницы. По версии ФАС, заказчик – управление капстроительства Тюменской области – неправомерно допустило участию московскую компанию «УС -200», которая стала победителем. К таким выводам ФАС приходил уже дважды, но УКС, игнорируя доводы федеральной службы, признает победителями москвичей уже в третий раз.

Аукцион

Аукцион по поиску подрядчика на строительство Нижневартовской больницы тюменское управление капстроительства провело еще в октябре 2018 года. Общая сумма контракта – 6,9 млрд рублей. Деньги будут выделены из программы «Сотрудничество» (финансируется из бюджетов трех регионов тюменской матрешки). Всего было две заявки – от югорскй компании «Версо-Монолит» и от московской – «УС-200». Первую тюменские заказчики признали несоответствующей требованиям. Победителем стал «УС-200». Компания принадлежит Александру Овдию. Она находится в залоге у «Сербанка». После этого начались жалобы.

История жалоб

Жалобы подавали не только участники строительного рынка (в том числе и сам проигравший «Версо-Монолит»), но и общественная организация «Стопкартель». Уже дважды ФАС признавала доводы заявителей обоснованными и требовала аннулировать итоги этого аукциона. Поводом стало в том числе и то, что «УС-200» не предоставил нужные документы в составе заявки.

Тюменское УКС реагировало на предписания ФАС – управление отменяло итоги. Затем подводило их снова и снова признавало «УС-200» победителем аукциона. В декабре, после того, как москвичи в третий раз были признаны победителями, последовала новая жалоба в ФАС – от «Стопкартель». Она также удовлетворена. 21 декабря 2028 года от тюменского управления капстроительства в третий раз потребовали отменить итоги торгов. В этот раз к доводам прибился еще один аргумент: по контракту часть работ нужно сделать в 2018 году – на это в бюджете зарезервировано 1,7 млрд рублей. Очевидно, никакие работы уже сделаны не будут.

Пока неясно, чем закончится этот спор. Очевидно тюменский заказчик будет оштафован за неисполнение решения ФАС. Получить комментарии от сторон пока не удалось – материал готовится в выходные дни.

Нижневартовск, служба информации

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