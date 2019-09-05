В Тюменской области никто не слушается ФАС и не платит штрафов

Тюменские нарушители антимонопольного законодательства должны почти миллиард рублей штрафов. При этом за год в бюджет России по результатам работы управления поступило только 25 млн рублей, сообщил на заседании комитета по экономике и недропользованию тюменской областной думы начальник УФАС региона Игорь Веретенников.

«Сумма штрафа по постановлениям о наложении штрафа, которые находятся в стадии исполнения, по состоянию на последнее число года (2018 – прим. ред.) составила 934 млн рублей, – сказал Веретенников. – В бюджет Российской Федерации в результате применения штрафных санкций за нарушение антимонопольного законодательства, по результатам работы управления за год поступило 25,2 млн рублей».

В ответ на вопрос депутатов, почему так мало удалось собрать штрафов, главный антимонопольщик региона рассказал, что многие фирмы успевают ликвидироваться, пока управление судится с ними, доказывая правомерность наложенного штрафа. В итоге взыскивать деньги оказывается не с кого.

В качестве примера Веретенников привел группу из шести компаний, оштрафованных за картельный сговор при проведении конкурса на поставку лекарств. Пока дело разбирал Арбитражный суд, некоторые участники картеля ус пели ликвидироваться, зато оставшиеся выплатили штрафы в полном объеме.

Также Веретенников объяснил, почему почти на 1,5 года затянулось строительство известного долгостроя программы «Сотрудничество» – больницы в городе Нижневартовске. По словам руководителя антимонопольного управления, заказчик (управление государственных закупок Тюменской области – прим. ред.) раз за разом подавал заявку на аукцион с одними и теми же нарушениями, хотя антимонопольная служба аннулировала результаты предыдущего аукциона.

Веретенников назвал такую ситуацию редкостью в практике антимонопольной службы, но отказался сообщить подробности, потому что делом из-за большой стоимости контракта занималась ФАС России. Сейчас спор рассматривается в арбитражном суде.

Тюмень, служба информации

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