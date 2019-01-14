В Сургуте после тушения пожара нашли связанный труп женщины (ФОТО)

В Сургуте женщину задушили, связали, а затем подожгли ее квартиру. Силовики возбудили уголовное дело по статье «убийство». Погибшую обнаружили во время тушения пожара 13 января 2019 года, рассказали в следственном управлении СК ХМАО.
ЧП произошло в доме по адресу проезд Дружбы,5. Погибшая – 57-летняя женщина. «Ее руки и ноги были связаны, а на шее имелись следы удушения. В квартире был совершен поджог – специалистами противопожарной службы обнаружено два очага возгорания», – рассказали в следственном управлении.
Силовики проводят экспертизы и выясняют обстоятельства убийства. Следователи просят всех, кто имеет информацию о ЧП, обратиться в городской отдел СК.
фото – следственный комитет ХМАО
Сургут, служба информации
Сургут. Другие новости 11.01.19
В коррумпированном югорском городе сменили главного полицейского. / Власти Югры хотят, чтобы на базе «ЮТэйр» создали региональную авиакомпанию. / В Югре многодетная мать убила двухлетнюю дочь. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»