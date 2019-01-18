В Сургуте по следам ДНК нашли убийцу женщины, которую связали и оставили в горящей квартире

Силовики задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли связанным в горевшей квартире в Сургуте. Злоумышленника установили по следам ДНК, которые он оставил на теле жертвы. ЧП, напомним, произошло 13 января 2019 года. Тело женщины нашли после тушения пожара в квартире дома по адресу проезд Дружбы, 5. Ранее сообщалось, что погибшей было 57 лет.

«Уже достоверно установлена причина смерти – женщина была задушена. В квартире также был совершен поджог. С помощью криминалистической техники на теле жертвы следователи СКР обнаружили следы ДНК другого человека, личность которого была оперативно установлена. По подозрению в убийстве задержан 33-летний знакомый погибшей, ему предъявлено обвинение», – рассказали в пресс-службе управления СК ХМАО 18 января 2019 года.

Возможную причину убийства там пока не называют – силовики продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. В следственном управлении добавили, что отработано множество версий преступления, на причастность к совершению убийства проверены родственники, коллеги, соседи и другие лица из окружения погибшей. «По уголовному делу назначили несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетическая, трасологическая и пожаротехническая», – говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый заключен под стражу.

Сургут, служба информации

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