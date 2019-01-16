Югорчане, оставшиеся из-за коррупции без чистой воды, начали получать компенсацию морального вреда

Жители Пыть-Яха через суд начали получать компенсацию за оказание некачественных услуг по холодному и горячему водоснабжению. Как сообщили в управлении и Роспотребнадзора по ХМАО, во втором полугодии 2018 года ведомство дало 9 заключений в суде по делам о защите прав потребителей в сфере предоставления этой коммунальной услуги.

«За предоставления коммунальной услуги по холодному, горячему водоснабжению не надлежащего качества судом вынесены четыре судебных решения в пользу потребителей о частичном удовлетворении исковых заявлений. С ответчиков взысканы денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда. Всего в пользу потребителей присуждено и взыскано 209 тыс. рублей, в том числе морального вреда 12 тыс. рублей», – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ответчиком по гражданским делам являлись управляющие компании, работающие не только в Пыть-Яхе, но и в Нефтеюганске, а также в Нефтеюганском районе.

Напомним, в Пыть-Яхе скоро начнется суд над экс-директора МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха Александром Рабиновичем, который оставил жителей города без чистой воды. Мужчина провел закупку на право заключения договора по капремонту оборудования ВОС-4, предоставив исключительное преимущество определенной компании, а затем подписал документы о выполненных работах, хотя подрядчик ничего не сделал. Благодаря этому бюджет лишился почти 90 млн рублей, а комплекс водоподготовки не был введен в эксплуатацию.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 16.01.19

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