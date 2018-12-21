В Югре будут судить чиновника, оставившего жителей без чистой воды

В Югре завершено расследование уголовного дела экс-директора МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха Александра Рабиновича.

Мужчина провел закупку на право заключения договора по капремонту оборудования ВОС-4, предоставив исключительное преимущество определенной компании – ООО «Инновационные технологии». А затем подписал документы о выполненных работах, хотя подрядчик ничего не сделал. Благодаря этому фирма некоего Артака Микаеляна незаконно получила из городского бюджета и бюджета округа в сумме свыше 89 млн рублей.

Таким образом, выделенные на ремонт водоочистных сооружений бюджетные деньги были израсходованы в полном объеме, а комплекс водоподготовки не был введен в эксплуатацию.

«В апреле 2017 года, с целью сокрытия совершенного должностного преступления, обвиняемый единолично принял решение о проведении части ранее оплаченных работ на сумму 725 тыс. рублей за счет средств МУП «УГХ», чем существенно нарушил права и законные интересы указанной организации, – сообщили в СУ СКР по ХМАО. – Кроме того, в октябре 2016 года обвиняемый, будучи привлеченным к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, оплатил назначенный ему штраф за счет средств возглавляемого предприятия, растратив вверенные ему бюджетные денежные средства».

Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, совершенной с использованием своего служебного положения. Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд.

Напомним, что сфера ЖКХ в Пыть-Яхе курировалась человеком без высшего образования. В начале декабря из администрации города уволился заместитель главы по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилов. Силовики выяснили, что он предъявил при устройстве на работу фальшивый диплом и возбудили уголовное дело.

Пыть-Ях, служба информации

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