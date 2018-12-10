Югорский чиновник с поддельным дипломом после возбуждения дела сбежал в Москву

Из администрации Пыть-Яха уволился заместитель главы города по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилов. Трудовой договор он расторг 7 декабря по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, – сообщили в мэрии.

«Али Джабраилов решил прекратить с нами трудовые отношения по собственному желанию в связи с выходом на пенсию и выездом на постоянное место жительства в Москву. Это его личное решение и возражений по нему нет. Освободившаяся должность для города ключевая, она не будет оставаться вакантной, мы уже рассматриваем возможные кандидатуры и в ближайшее время планируем новое назначение», – заявил глава муниципалитета Александр Морозов.

Увольнению Джабраилова предшествовал скандал – в октябре 2018 года правоохранительные органы начали по нему проверку. У силовиков появились сомнения в подлинности документов о высшем образовании, которые замглавы предъявил при устройстве на работу. Как выяснилось, у чиновника нет высшего образования, являющегося обязательным требованием к замещению должности заместителя главы города.

Как сообщили «Новому Дню» в прокуратуре ХМАО, ранее Джабраилов был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в суд было направлено исковое заявление о признании диплома недействительным (заседание назначено на 17 декабря). Материалы проверки направлены в УМВД, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Депутаты думы ХМАО потребовали проверки всей администрации Пыть-Яха. В ходе заседания 16 октября Андрей Миляев заявил, что из трех новых чиновников, пришедших на работу в муниципалитет, двое имеют весьма сомнительную репутацию. «Один из заместителей мэра находится в международном розыске, в отношении него возбуждены дела на территории Осетии, у второго заместителя главы, курирующего ЖКХ, прокуратура выявила подложный диплом. По факту ЖКХ у нас управляет человек, не имеющий специального образования. Обратите на это внимание», – попросил Миляев директора Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Ирину Астапенко. С той же просьбой он обратился к представителям прокуратуры.

Пыть-Ях, служба информации

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