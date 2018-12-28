В Югре возбудили уголовное дело в отношении бывшего замглавы Пыть-Яха

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы Пыть-Яха. Прокуратура округа уточняет, что мужчина занимал эту должность с ноября 2016 по сентябрь 2017 года, следовательно речь идет о Шахемире Керимове. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО, у бывшего чиновника имелись в собственности три нежилых торговых корпуса. В период с 2014 по 2016 год он сдавал помещения в аренду индивидуальным предпринимателям для осуществления торговли и получил доход на общую сумму более 18 млн рублей. При этом Керимов не был регистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)», – рассказали в прокуратуре.

Шахемир Керимов был первым заместителем главы Пыть-Яха с ноября 2016 по сентябрь 2017 года. Он ушел в отставку после того, как отчитался губернатору Наталье Комаровой о выполнении федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» несуществующими объектами. Факт, что информация не соответствуют действительности выявили эксперты ОНФ.

Керимов не первый местный чиновник, в отношении которого возбуждается уголовное дело. Так, уже завершено расследование уголовного дела экс-директора МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха Александра Рабиновича, который обвиняется в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, в начале декабря из администрации города уволился заместитель главы по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилов. Силовики выяснили, что он предъявил при устройстве на работу фальшивый диплом и возбудили уголовное дело.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 27.12.18

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