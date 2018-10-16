Депутаты думы ХМАО потребовали провести проверку руководства Пыть-Яха

Депутаты думы ХМАО потребовали провести проверку в Пыть-Яхе. В ходе заседания 16 октября Андрей Миляев заявил, что из трех новых чиновников, пришедших на работу в муниципалитет, двое имеют весьма сомнительную репутацию. «Один из заместителей мэра находится в международном розыске, в отношении него возбуждены дела на территории Осетии, у второго заместителя главы, курирующего ЖКХ, прокуратура выявила подложный диплом. По факту ЖКХ у нас управляет человек, не имеющий специального образования. Обратите на это внимание», – попросил Миляев директора Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Ирину Астапенко. С той же просьбой он обратился к представителям прокуратуры.

По словам Астапенко, окружные чиновники уже связались с муниципальным образованием. «Все необходимые проверки и процедуры будут организованы, уверяю вас», – сказала Ирина Астапенко.

В начале октября в сети Интернет появилась информация, компрометирующая помощника главы Пыть-Яха Эльдара Кокоева. На YouTube-канале был размещен фильм, герои которого – правозащитники и политические деятели Южной Осетии – рассказывают о преступной деятельности, которую якобы вел Кокоев, являясь заместителем главы генпрокурора республики. Сам Кокоев уже опроверг эти обвинения и назвал их бредовыми. Также в октябре правоохранительные органы начали проверку в отношении заместителя главы Пыть-Яха Али Джабраилова. У силовиков появились сомнения в подлинности документов о высшем образовании, которые он предъявил при устройстве на работу.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.10.18

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