В Югре у двух депутатов нашли фальшивые дипломы

В Пыть-Яхе у двух депутатов гордумы, одновременно являющихся руководителями муниципальных учреждений, обнаружены фальшивые дипломы.

Речь идет о Марселе Тимганове, который был директором МАУ «Горнолыжная база «Северное сияние», и Дмитрии Авдеенко, работающем замдиректора по развитию производства МУП «Управление городского хозяйства г.Пыть-Яха». Первый депутат является сторонником партии «Единая Россия», второй – ее членом.

Марсел Тимганов представил в личное дело диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности «государственное и муниципальное управление».

«Несмотря на то, что должностное лицо обучалось по данной специальности, с целью прохождения сокращенной образовательной программы им представлен диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался», – сообщили в прокуратуре ХМАО. В биографии Тимганова, размещенной на сайте гордумы, указан Пермский Государственный технический университет (специальность «Разработка нефтяных и газовых скважин»).

Аналогичные факты получения двух высших образований по сокращенной форме на основании подложных документов установлены при проверке дипломов, полученных Дмитрием Авдеенко в 2002 и 2010 годах в Тюмени.

В настоящее время оба должностных лица уволены.

Напомним, практика использования фальшивых дипломов весьма распространена в Пыть-Яхе. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилова. Как выяснилось, у чиновника нет высшего образования, а по месту работы он предъявлял поддельный диплом.

В марте 2019 года стало известно, что одним из подразделений скандального МУП «Управление городского хозяйства» руководила женщина без соответствующего образования. Бывшего директора МУП «Управление городского хозяйства» Александра Рабиновича, который допустил это нарушение, сейчас судят. По его вине бюджет города лишился 89 млн рублей.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 08.05.19

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