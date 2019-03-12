В Пыть-Яхе нашли очередного управленца с фальшивым дипломом

В Пыть-Яхе продолжают выявлять управленцев с поддельными дипломами. Как сообщает прокуратура ХМАО, с 2017 года одним из подразделений скандального МУП «Управление городского хозяйства» руководила местная жительница без высшего или среднего специального образования, как того требует инструкция.

«Проверка показала, что представленный в личное дело диплом о среднем профессиональном образовании учебным заведением не выдавался, соответствующего образования женщина не имеет», – сказали в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Стоит отметить, что бывшего директора МУП «Управление городского хозяйства» Александра Рабиновича, который допустил это нарушение, сейчас судят. По его вине бюджет города лишился 89 млн рублей. Напомним, практика использования фальшивых дипломов весьма распространена в Пыть-Яхе. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Али Джабраилова. Как выяснилось, у чиновника нет высшего образования, а по месту работы он предъявлял поддельный диплом.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 12.03.19

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