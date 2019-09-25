В Пыть-Яхе компании давали коммунальщикам взятки, чтобы не оплачивать миллионные счета за воду и тепло

В Пыть-Яхе специализированное предприятие компания «Лифттехсервис» оштрафовано на полмиллиона рублей за коррупцию. Владелец компании с конца 2015 года по середину весны 2016 года через своего сотрудника передал начальнику службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» Ольге Шликарь 460 тыс. рублей за невыставление коммунальных счетов. «Лифттехсервис» был должен за услуги по водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии 4,8 млн рублей, однако платить не хотел.

Когда о коррупции стало известно, прокурор города возбудил в отношении «Лифттехсервиса» дело об административном правонарушении (ч.1 ст.19.28 КоАП, незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья признал юрлицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. На имущество организации наложен арест.

«Учредитель компании и его работник в настоящее время привлечены судом к уголовной ответственности за дачу взятки. Должностное лицо МУП «Управление городского хозяйства» осуждено по факту получения взятки», – напомнили в прокуратуре ХМАО.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 25.09.19

В Нижневартовске случайный прохожий спас из огня девушку, пока пожарные разворачивали технику (ВИДЕО). / «Россети» объявили войну уральским энергоолигархам Бикову и Боброву и начали сбор компромата (ДОКУМЕНТ). / Губернатор Комарова трудоустроила в правительство бывшего главу МЧС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»