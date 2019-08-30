В Югре осудили директора предприятия, который оставил город без чистой воды

В Пыть-Яхе осудили бывшего директора муниципального предприятия, который оставил город без чистой воды – Александра Рабиновича. Приговор ему озвучили в пятницу, 30 августа 2019 года. Г-н Рабинович возглавлял МУП «Управление городским хозяйством».

«В декабре 2016 года оплатил из бюджета капремонт водоочистных сооружений города. Фактически работы подрядчик не сделал, но деньги из бюджета получил. Когда директор понял, что работы подрядчик не завершит, он решил скрыть должностное преступление: в апреле 2017 года злоумышленник единолично принял решение о проведении части работ на сумму 725 тыс. рублей за счет средств муниципального предприятия», – напоминают в прокуратуре ХМАО. Речь идет о компании ООО «Инновационные технологии» – она была подрядчиком. Сумма, которую получили коммерсанты – порядка 90 млн рублей.

Кроме того, г-н Рабинович был оштрафован за нарушение трудового законодательства. Штраф он решил выплатить из средств МУПа, а не из своего кармана. Это было также в 2016 году.

Суд решил, что г-н Рабинович должен отправиться в колонию общего режима на 1 год 9 месяцев, также бывший глава предприятия должен выплатить штраф в 9 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили занимать государственные должности, а также должности в учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение двух с половиной лет.

Рабиновича признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и растрате ( ч.3 ст.160 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.

Пыть-Ях, служба информации

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