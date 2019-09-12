В Пыть-Яхе будут судить бизнесмена, который похитил из бюджета 90 млн рублей

В Пыть-Яхе будут судить директора компании «Инновационные технологии», похитившего из бюджета города почти 90 млн рублей.

Артак Микаелян обвиняется в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств и в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

В декабре 2016 года компания выиграла конкурс, объявленный МУП «Управление городским хозяйством», на изготовление, поставку, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию комплекса водоочистного оборудования.

Микаелян намеренно поставил заказчику оборудование, не соответствующее техническим требованиям, и изготовил акты выполненных работ по контракту с недостоверными сведениями об их исполнении, – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Фактически работы подрядчик не сделал, но деньги из бюджета получил. Зная о преступных намерениях Микаеляна, представители МУПа «Управление городским хозяйством» подписали документы. Из муниципального бюджета злоумышленнику было выплачено 89 млн рублей.

В конце августа 2019 года состоялся суд над бывшим директором МУПа Александром Рабиновичем. Его отправили в колонию общего режима на 1 год 9 месяцев.

Пыть-Ях, служба информации

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