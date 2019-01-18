Власти ищут подрядчиков для ремонта аэропорта Ханты-Мансийска

Аэропорт Ханты-Мансийска планируют капитально отремонтировать. Власти ХМАО разметили несколько аукционов на официальном сайте торгов: на проект ремонта аэровокзала, а также непосредственно на строительно-монтажные работы. Правда, из-за жалоб антимонопольщикам процесс затягивается. Между тем в компании «Юграавиа», которая управляет аэропортом столицы Югры, сообщили, что никакой ремонт у них не проводится и про аукционы они ничего не знают.

Согласно сайту госзакупок, подрядчиков для ремонта аэровокзала ищет Дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО. В начале декабря 2018 года учреждение разместило торги на ремонт фасада аэропорта за 57 млн рублей. Эти торги приостановили после жалобы в ФАС. Назначена новая дата определения поставщика – на февраль.

После этого размещен еще один аукцион на выполнение проекта ремонта внутренних работ и инженерных сетей в здании аэровокзала. Максимальная сумма контракта– 3,7 млн рублей. Было два участника, победитель еще не определен. Любопытно, что задание на проектирование утверждал чиновник, которого подозревают в коррупционном преступлении – Вадим Сеничкин, замдиректора дирекции по эксплуатации служебных зданий ХМАО. Он сейчас находится под стражей.

Третий аукцион – на выполнение капитального ремонта в здании аэровокзала Ханты-Мансийска на 29 млн рублей. Подрядчик еще не выбран.

Как сообщил директор «Юграавиа» Анатолий Тулинов в беседе с агентством «Новый День», ему ничего не известно о ремонте аэропорта Ханты-Мансийска. Он также сказал, что не владеет информацией о размещении аукционов на поиск подрядчиков на официальном сайте торгов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.01.19

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