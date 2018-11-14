Чиновник Югры, ремонтировавший коттедж на взятки, останется в СИЗО до середины декабря

Стали известны подробности задержания чиновника ХМАО, который, по версии следствия, на взятки от подрядов в Нижневартовске ремонтировал свой коттедж. Это замдиректора «Дирекции по эксплуатации служебных зданий» Вадим Сеничкин. Силовики озвучили информацию о задержании чиновника и подрядчика в конце октября 2018 года, но не назвали имена подозреваемых. Агентство «Новый День» получило в распоряжение документы суда, из которых следует, что задержан был именно Сеничкин. Ему вменяют получения взятки. Также в деле фигурирует женщина-руководитель стройфирмы из Нижневартовска. Судя по документам суда, это Марина Грановская. Ей вменяют мошенничество и дачу взятки. Она является директором компании «СеверПроектСтрой», которая ремонтировала медучреждения, фигурирующие в уголовных делах.

Как сообщало агентство «Новый День», речь в деле шла о ремонте противотуберкулёзного диспансера и больницы. По данным следователей на конец октября, женщина-руководитель получила более 26 млн рублей за фиктивные работы. Согласно преварительной версии, чиновник подписывал ей акты выполненных работ, зная, что в действительности фирма ничего не делала. За это служащий получил вознаграждение, его сумма устанавливается. Кроме денег, по версии силовиков, он получал стройматериалы, которые использовал для благоустройства своего жилища. В коттедже помимо прочего, напомним, найден его парадный портрет в аристократическом духе – с собакой на охоте. При обыске дома у чиновника полицейские обнаружили и изъяли также более 2,5 млн рублей наличными и более 2,5 тыс. евро.

Как стало известно агентству из документов суда, Вадиму Сеничкину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2018 года. Задержали его 15 октября 2018 года – в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело. При этом сам Сеничкин просил суд быть к нему мягче, поскольку у него жена находится в отпуске по уходу за ребёнком, а сам он имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, в связи с этим он не хотел бы находиться в СИЗО. Однако суд не принял во внимание эти доводы. Возможно, позиция суда изменится, когда чиновнику будут продлять сроки содержания под стражей в декабре 2018 года.

Его имени уже нет на сайте «Дирекции по эксплуатации служебных зданий». В правительстве задержание сотрудника никак не комментировали.

фото – личная страница подозреваемого в соцсети «одноклассники»

Ханты-Мансийск, служба информации

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