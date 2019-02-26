Счетная палата Югры нашла нарушения в окружной конторе, где задержали замдиректора

Счетная палата Югры рассказала о проверках, которые провела в четвертом квартале 2018 года. Доклад будет представлен депутатам на заседании 28 февраля, но уже сейчас известно, что из 4,4 млрд проверенных бюджетных средств 482 млн были использованы с нарушениями. В том числе было установлено безрезультатное использование 174 тыс. рублей.

Самый большой перечень нарушений – у скандально известной «Дирекции по эксплуатации служебных зданий». Деньги, которые выделялись ей на капремонт окружных объектов недвижимости, тратились на работы, не относящиеся к капитальному ремонту (19,8 млн руб.).

Также руководство дирекции завысило начальную (максимальную) цену 30 договоров на выполнение капремонта (на общую сумму 12,6 млн руб.), что привело к излишним расходам бюджета на сумму почти в 5 млн рублей. Среди нарушений: манипуляции со сметной документацией, которые привели к переплатам, выбор неконкурентного способа определения поставщиков, оплата капремонта объекта, сданного в аренду (1,9 млн рублей), хотя, согласно договору, ремонт должен был делать арендатор.

Также дирекция незаконно принимала и оплачивала невыполненные работы и несмонтированное оборудование (почти на 85 млн руб.) на объектах капстроительства. По этим фактам прокуратурой ХМАО сейчас проводится проверка.

Напомним, осенью прошлого года был задержан замдиректора «Дирекции по эксплуатации служебных зданий» Вадим Сеничкин. По версии следствия, экс-чиновник подписывал акты выполненных работ по госконтрактам с коммерсантами, зная, что в действительности предприятие никаких работ не выполняло. Акты были сформированы для двух объектов в Нижневартовске – хирургический корпус больницы и противотуберкулезный диспансер. За эти документы Сеничкин, по материалам дела, получил вознаграждение – неустановленную сумму денег и стройматериалы. В доме у него нашли крупные суммы денег, пока следствие не озвучило новые подробности дела, но возможно, суммы уже установили.

Как пояснил в беседе с агентством «Новый День» адвокат г-на Сеничкина Михаил Пуртов, взяткой являются несколько упаковок обоев. Причем, данные обои приобрела супруга Сеничкина, Юлия Абдулова. Кроме того, по версии адвоката, следователь сделал вывод о завышенных сметах, не имея никаких доказательств: в уголовном деле нет экспертиз, которые могли бы подтвердить, что предусмотренные контрактом работы никто не выполнил.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.02.19

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