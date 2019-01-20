Подробности дела высокопоставленного чиновника Югры: брал взятки обоями

Адвокат арестованного по подозрению в получении взятки чиновника ХМАО Вадима Сеничкина рассказал подробности уголовного дела и озвучил претензии к ведению следствия. По версии защитника Михаила Пуртова, силовики держат Сеничкина за решеткой, чтобы получить компрометирующие материалы на более высокопоставленных чиновников правительства ХМАО. Сама же взятка, по словам защитника, смехотворная – это несколько упаковок обоев.

О расследовании, напомним, стало известно осенью 2018 года. Силовики задержали самого г-на Сеничкина – заместителя директора «Дирекции по эксплуатации служебных зданий» и директора фирмы-подрядчика «СеверПроектСтрой» Марину Грановскую. По версии следствия, экс-чиновник подписывал акты выполненных работ по госконтрактам с коммерсантами, зная, что в действительности предприятие никаких работ не выполняло. Акты были сформированы для двух объектов в Нижневартовске – хирургический корпус больницы и противотуберкулезный диспансер. За эти документы Сеничкин, по материалам дела, получил вознаграждение – неустановленную сумму денег и стройматериалы. В доме у него нашли крупные суммы денег, пока следствие не озвучило новые подробности дела, но возможно, суммы уже установили.

Как пояснил в беседе с агентством «Новый День» адвокат г-на Сеничкина Михаил Пуртов, взяткой является несколько упаковок обоев. Причем, данные обои приобрела супруга Сеничкина, Юлия Абдулова, которая суду ХМАО предоставила расписку продавца получившего деньги за продажу. Кроме того, по версии адвоката, следователь сделал вывод о завышенных сметах не имея никаких доказательств: в уголовном деле нет экспертиз, которые могли бы подтвердить, что предусмотренные контрактом работы никто не выполнил. Михаил Пуртов также оспаривает правомерность возбуждения уголовного дела в Нижневартовском следственном отделе: «его должен был возбудить следственный отдел в Ханты-Мансийске, поскольку взятка в виде обоев была получена именно в столице Югры», – заключает защитник.

Напомним, сама фирма «СеверПроектСтрой» – из Нижневартовска.

Адвокат Михаил Пуртов озвучил свою версию причин задержания Вадима Сеничкина: по его словам, силовикам, возможно, понадобились доказательства коррупции более высокопоставленных чиновников Югры. И с помощью показаний задержанного Сеничкина они надеялись их получить. В том числе, речь могла идти о руководителе департамента госзаказа ХМАО Сергея Славянского.

Получить комментарии следователей по замечаниям адвоката пока не удалось – материал готовится в выходные дни.

Ханты-Мансийск, служба информации

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