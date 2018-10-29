В Югре задержали чиновника, который на взятки ремонтировал шикарный коттедж (ФОТО, ВИДЕО)

видео - МВД ХМАО

Силовики сообщили о спецоперации по задержанию строителя и чиновника, которые подозреваются в коррупции при ремонте больниц в Нижневартовске. По версии следствия, женщина-руководитель получила более 26 млн рублей за фиктивные работы. Оба фигуранта помещены под стражу. Проходят обыски. В Сети уже появилось оперативное видео МВД из коттеджа чиновника в Ханты-Мансийске: на нём силовики изымают крупные купюры.

Возбуждено уголовное дело и в отношении коммерсанта-строителя и в отношении заказчика – чиновника. Директора стройфирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (159 УК РФ). Сотрудника госучреждения – в получении взятки (ч.5 статья 290 УК РФ). «Руководитель стройфирмы заключила договор с учреждением Югры на выполнение работ по капремонту двух медицинских организаций Нижневартовска. Она предоставила фиктивные документы о якобы произведённых работах, что дало её право получить более 26 млн рублей», – рассказывают в следственном управлении СК ХМАО в понедельник, 29 октября 2018 года. Согласно предварительным данным, речь идёт о ремонте противотуберкулёзного диспансера и больницы.

Согласно материалам дела, чиновник знал о том, что работы не выполнены, но подписывал бумаги. И именно за это коммерсант дал ему взятку. Общую сумму силовики пока выясняют. При этом один эпизод в материалах уголовного дела уже есть: чиновник получил за свои подписи отделочные материалы на сумму 400 тыс. рублей. Их он планировал использоваться для ремонта собственного дома (есть на фото и видео).

Фигурантам уже предъявлены обвинения. Они взяты под стражу. «Проведены обыски, изъяты денежные средства и другие предметы, имеющие значение для следствия», – говорится в сообщении СКР по ХМАО.

В деле также участвует управление МВД по ХМАО. Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, при обыске дома у чиновника полицейские обнаружили и изъяли более 2,5 млн рублей наличными и более 2,5 тыс. евро.

Портрет дома у чиновника Югры, задержанного за взятку Так выглядит особняк чиновника, задержанного за взятку

Нижневартовск, служба информации

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