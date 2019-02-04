Замглавы Нижневартовска Ситников рассказал про строительство Храма и больницы

С января 2019 года в мэрии Нижневартовска создан новый департамент строительства, который возглавил замглавы Виктор Ситников. В блиц-интервью чиновник объяснил, для чего нужны эти реформы. Он также рассказал, на каком этапе строительство Храма, который вызвал полемику в городе, и зачем инвесторам вкладываться в школы.

– Виктор Петрович, с 2019 года в администрации Нижневартовска создан и начал работать департамент строительства. Зачем он нужен?

– Департамент объединил в себе три направления – градостроительство, инвестиции и само строительство. Функционально такой подход логичен, позволяет комплексно решать вопросы строительного блока. В совместной работе заслушиваются мнения руководителей каждого из подразделений департамента.

– Штат сотрудников вырастет?

– В виду того, что изменилось градостроительное и земельное законодательство, мы теперь будем оформлять разрешительные документы на жилые дома в садовых товариществах. Управление архитектуры и градостроительства ожидает большой наплыв обращений граждан. Также мы планируем проводить работу по выявлению самовольных построек. Сюда входят жилищные, дачные и коммерческие объекты: у нас некоторые и магазины незаконные строят. Соответственно, штат немного вырастет.

– Какие у вас задачи на 2019 год?

– Мы приступили к разработке концепции пространственного развития Нижневартовска. Город застраивался 40 лет назад как город нефтяников, много внимания уделялось месторождениям. Нужно менять этот подход. Концепция определит, сколько нужно строить жилья, какие общественные зоны благоустраивать, где расположить парки, размещать бизнес-структуры. Кроме того в 2019 году начнем внедрят цифровую информационную модель управления Нижневартовска. Все будет в цифре: мы получим 3Д модель всех наших зданий, сетей.

– Мэрия самостоятельно выполняет эту работу?

– Администрация заключила контракт с институтом территориального планирования «Град» из Омска на разработку концепции. Подрядчики подходят к работе творчески. В процесс работы вовлечены жители города, студенты-архитекторы. Концепция будет готова в апреле-мае.

– На каком этапе проект строительства Храма в микрорайоне 8А, из-за которого были жаркие споры. Каким он будет и в каком месте?

– В ходе публичных слушаний «за» строительство Храма выступили 2,5 тыс. горожан, а против всего 600 человек. То есть место размещения объекта определено. Когда начнется стройка – пока не понятно, это будет определять православная община. Насколько мне известно, проектная документация выполняется. Знаю, что у инициаторов строительства еще земля не оформлена. Высота объекта будет определена после того, как проектная документация пройдет экспертизу.

– В Нижневартовске на 2019 год запланировано несколько концессий по строительству соцобъектов. В чем выгода инвестора в таких соглашениях?

– В феврале мы планируем подписать два концессионных соглашения на строительство школ. Весной инвесторы приступят к проектированию.

Что касается выгоды. Условия концессионного соглашения предусматривают три этапа: проектирование – один год, строительство – два года, эксплуатация – пять лет. Все это закладывается в финансовую модель. Здания школ коммерческого использования не предполагают. Поэтому муниципалитет совместно с округом будут компенсировать расходы инвестора на строительство школ.

Одна из компаний, от которой поступила частная концессионная инициатива – это «Социальная инфраструктура» из Мегиона, другая – «Стройальянс» из Москвы (обе созданы в 2018 году – прим.ред.).

– В Нижневартовске есть проблема с социальным долгостроем – окружной больницей. Торги уже несколько раз отменялись через ФАС. Проблема в некорректной документации? Мэрия вообще как-то может участвовать в разрешении этого конфликта?

– Здесь речь идет о первой очереди строительства. Заказчиком объекта выступает УКС ХМАО, больница строится по программе «Сотрудничество». УКС Тюмени как основной заказчик проводит закупки, далее идет выполнение контрактов. Кроме первой очереди есть и другие работы – вторая и третья очередь. Я постоянно на объекте нахожусь как заместитель главы города по строительству, глава посещает объект регулярно, ситуация мониторится. На объекте проводятся еженедельные совещания с участием заказчика, подрядных организаций, представителей депздрава ХМАО, депутатов гордумы.

– Каким образом вы влияете на ход строительства?

– Реализация больницы на 1100 коек осуществляется методом проектного управления. Мы, как члены команды проекта, принимаем участие, в том числе выступаем консультантами либо экспертами. Подрядчик здесь определен – это «Версо-Монолит». Они работают в пределах сроков, обозначенных в контрактах.

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