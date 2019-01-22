Замглавы Нижневартовска возглавил новую структуру в мэрии

Замглавы Нижневартовска Виктор Ситников получил новый пост – теперь он еще и директор недавно созданного департамента строительства. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города. К новым обязанностям г-н Ситников приступил 1 января 2019 года.

Как пояснили агентству «Новый День» в думе Нижневартовска, создание департамента строительства в мэрии было одобрено на заключительном заседании в 2018 году, в декабре. Инициатором формирования новой структуры в мэрии был глава города. Более подробные комментарии пока получить не удалось. Ранее в структуре мэрии функционировало только управление архитектуры и градостроительства.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска также добавили, что повышение получила с 14 января начальник орготдела управления делами Наталья Самохвалова – она назначена на должность начальника управделами.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 22.01.19

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