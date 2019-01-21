Следователи выясняют, как малыши в детсаду Югорска заразились гепатитом

Следователи проводят проверку из-за вспышки гепатита А в детском саду Югорска. По предварительным данным на утро 21 января 2019 года, больны шесть малышей и один взрослый.

«Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями 236 и 238 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены причины заражения детей, условия, способствовавшие этому», – говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО.

Ранее в мэрии Югорска сообщали, что вспышка произошла в детсаду «Гусельки» (ул. Менделеева д.63). В учреждении вводили карантин. «Организована профилактика: ежедневный осмотр воспитанников и сотрудников детсада, определен круг контактных лиц, подлежащих специальному лабораторному обследованию, в детском саду проводятся соответствующие дезинфекционные мероприятия», – сообщали в мэрии Югорска.

В городской больнице Югорска не смогли прокомментировать состояние заболевших малышей. В детском отделении больницы предложили обратиться к санитарным врачам. Между тем на сайте мэрии есть заявление главврача городской больницы Андрея Маренко: по его данным среди заболевших 6 детей и один взрослый (обновлено 21.01 в 12:15).

Югорск, служба информации

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