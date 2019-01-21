Санврачи назвали предполагаемый источник заражения малышей гепатитом в Югре

Среди заболевших гепатитом А в детсаду Югорска «Гусельки» есть один сотрудник. Об этом сообщили в управлении роспотребнадзора Югры. Заболевших детей по данным на 21 января 2019 года шестеро. Там добавили, что первые случаи были зарегистрированы еще 14 января 2019 года. Санврачи полагают, что источником заражения мог стать больной стертой формой заболевания.

«В первом корпусе детсада «Гусельки» зарегистрировано семь случаев вирусного гепатита А. В легкой степени тяжести протекает пять случаев, средняя степень тяжести – два человека. Госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы трое больных, четверо больных лечатся амбулаторно», – рассказали в управлении роспотребнадзора Югры.

Малыши, заразившиеся гепатитом, посещали две разные группы. «Предполагаемый путь передачи – контактный, источник инфекции – больной стертой формой заболевания (отрабатывается две версии). Параллельно ведется работа по исключению пищевого и водного путей передачи инфекции», – рассказали санврачи Югры.

Ранее стало известно, что силовики начали проверку по факту заражения воспитанников детсада гепатитом.

Югорск, служба информации

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