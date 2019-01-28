В Югре при помощи «розочки» ограбили салон «Билайн» (ФОТО)

В Нягани совершено ограбление одного из салонов сотовой связи. Двое мужчин ворвались в магазин и, угрожая горлышком от разбитой бутылки (в простонародье – розочкой), похитили из кассового аппарата 7 тыс. рублей.

Сотрудники полиции оперативно нашли подозреваемых на одной из улиц города. Ими оказались молодые люди в возрасте 25 и 26 лет. Похищенные деньги они собирались потратить в развлекательном центре.

«В настоящее время одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой»», – сообщили в УМВД по ХМАО. Санкции инкриминируемой статьи в качестве максимального наказания предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Нягань. Другие новости 25.01.19

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