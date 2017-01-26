В Екатеринбурге налетчики с монтировкой ограбили салон «Евросеть» – второй за неделю

Публикации за 26.01.17

В Екатеринбурге ограблен очередной салон сотовой связи «Евросеть» – второй за эту неделю.

Как передает корреспондент NDNews.ru, нападение произошло накануне, в 21:10. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в магазин на улице Баумана. Угрожая пистолетом, они разбили витрины монтировкой и похитили сотовые телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой»), указывают в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. В настоящее время ведется розыск налетчиков. На причастность к совершению преступления проверяются ранее судимые лица.

Добавим, что это уже второе ограбление салона сотовой связи «Евросесть» на этой неделе. 22 января в городе был ограблен магазин, расположенный на перекрестке улиц Малышева и Комсомольской.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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