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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

В Екатеринбурге мужчина в маске и с пистолетом ограбил салон «Евросеть»

В Екатеринбурге мужчина в маске и с пистолетом ограбил салон «Евросеть»

В Екатеринбурге ограблен очередной салон сотовой связи «Евросеть» – злоумышленник унес с собой выручку и телефоны.

Как передает корреспондент NDNews.ru, преступление было совершено в минувшее воскресенье вечером на автобусной остановке в районе перекрестка улиц Малышева и Комсомольской. Неизвестный в маске, угрожая оружием, похожим на пистолет, потребовал от продавца салона сотовой связи «Евросеть» деньги. Сотрудники магазина отдали ему всю наличность, при этом грабитель прихватил с собой несколько телефонов. По информации пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу, на месте работала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД Александра Маликова.

По предварительным данным, сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Сыщики уголовного розыска сейчас разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

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