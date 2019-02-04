Заместитель губернатора Югры ушел в отставку

Руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора Югры Ольга Белоножкина покидает свой пост 5 февраля. По официальной информации, такое решение ею было принято в связи с переездом в другой регион России.

На сайте правительства сообщается, что исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора назначен Андрей Мастерских, ранее занимавший пост первого замруководителя.

Белоножкина была назначена на пост замгубернатора Югры в сентябре 2015 года. В окружном правительстве курировала работу аппарата главы региона.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.02.19

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