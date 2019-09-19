У губернатора Югры Натальи Комаровой появился новый заместитель

Руководители аппарата губернатора ХМАО назначен Анатолий Уткин. Он же стал новым заместителем главы региона Натальи Комаровой, – сообщается на сайте госорганов Югры.

До этого Уткин семь лет возглавлял окружной департамент по управлению государственным имуществом.

Как напоминают в пресс-службе югорского правительства, Анатолий Уткин – выходец из органов внутренних дел, работал в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО.

До Уткина руководителем аппарата губернатора была Ольга Белоножкина. Она покинула пост 5 февраля 2019 года. Белоножкина переехала в Екатеринбург и стала директором Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

В среду, 18 сентября, губернатор Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении на должность директора департамента по управлению госимуществом Югры. Ее займет первый заместитель руководителя Юрий Якубенко. В ведомстве он работает с 2001 года.

Уткин и Якубенко приступили к исполнению обязанностей 19 сентября.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.09.19

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