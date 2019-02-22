Бывший заместитель Натальи Комаровой перешла в свердловское правительство

В департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области назначен новый руководитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, директором департамента по указу губернатора стала Ольга Белоножкина. Напомним, с сентября 2015 года до 5 февраля 2019 года она занимала должность руководителя аппарата – заместителя губернатора ХМАО – Югры Натальи Комаровой.

Напомним, пост директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей стал вакантным в декабре 2018 года, когда предыдущий руководитель Владимир Русинов был назначен председателем Избирательной комиссии Свердловской области. Предыдущий руководитель ИКСО Валерий Чайников в ноябре был назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, служба информации

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