В Югре произошел взрыв на газопроводе, есть погибший

В ХМАО на газопроводе Западно-Сургутского месторождения произошел взрыв, есть пострадавшие.

Как сообщили в управлении МЧС по ХМАО, к ним сигнал о ЧП поступил в 17:29 6 февраля 2019 года. По предварительным данным, на газопроводе проводились ремонтные работы. Произошел хлопок без последующего горения. На место приезжали специалисты МЧС, но их помощь не потребовалась, так как пожара не было. Место ЧП находится в 30 км от Сургута.

Сообщество «К-Информ» «ВКонтакте» сообщает, что погиб один человек, еще один – госпитализирован. Еще одного человека разыскивают.

Получить комментарии в пресс-службе СКР по ХМАО пока не удается.

Сургут, служба информации

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