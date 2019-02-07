В ХМАО все еще ищут пострадавшего при взрыве газопровода, следователи возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва на газопроводе в ХМАО, в результате которого погиб рабочий. ЧП произошло около 17:30 6 февраля 2019 года. Дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Следователи подтверждают первоначальные данные о том, что авария произошла во время ремонтных работ. «По предварительным данным, примерно в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение на участке конденсатопровода произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа с последующим взрывом без возгорания», – описывают обстоятельства взрыва в пресс-службе следственного управления СК Югры.

Погиб работник 1966 года рождения. До сих пор ищут еще одного работника – мужчину 1981 года рождения. Есть и третий пострадавший – водитель спецтехники. Он находился рядом с местом ЧП и получил незначительные повреждения.

Следователи и криминалисты СКР продолжает работу на месте происшествия.

Редакция агентства «Новый День» отправила запрос в компанию «Газпром переработка» для получения официальной позиции владельцев газопровода. Ответ на него еще не поступил.

фото – СУ СК ХМАО. Воронка на месте взрыва

Сургут, служба информации

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