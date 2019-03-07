На месторождении в Югре нашли трупы двоих рабочих

На Западно-Сургутском месторождении Югры найдены тела двух погибших рабочих. Мужчины находились в вагончике в районе 657 километра газоконденсатопровода. Следователи проводят проверку по факту ЧП. По одной из версий, смерть была ненасильственной и стала результатом несчастного случая.

«Пятого марта 2019 года в вагон-бытовке в Сургутском районе обнаружены трупы монтажника и сварщика компании «Монолит сервис» без видимых признаков насильственной смерти. Одной из рассматриваемых версий гибели мужчин является отравление угарным газом. Печь топили полимерной оплеткой труб», – рассказали в пресс-службе СУ СК ХМАО.

Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

Напомним, в январе 2019 года на этом же месторождении случилась трагедия: в результате взрыва на газопроводе Уренгой-Сургут погибли двое рабочих.

Сургутский район, служба информации

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