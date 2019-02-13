В Нижневартовске горела многоэтажка, власти приняли решение ее восстановить за счет бюджета

В Нижневартовске в результате пожара в многоэтажке 39 человек временно остались без жилья. У дома на Чапаева, 49 сгорела крыша. ЧП произошло вечером в понедельник, 12 февраля 2019 года. Все были эвакуированы. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС. Уже принято решение, что крышу дома отремонтируют за счет бюджета – из резервных средств. Пока что дом охраняется, чтобы не допустить мародерства, но жильцов обещают пустить ив их квартиры уже сегодня.

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов провел в среду, 13 февраля, заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. «По данным на 9 часов 13 февраля в пункте временного размещения, развернутого на базе школы №15, находится один человек. Ему предоставляется медицинская помощь, работает психолог. Зарегистрированным жильцам дома, которые постоянно проживали там, городской бюджет окажет помощь», – рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска. Там добавили, что будет создан консультационный пункт на базе ЖЭУ №11, где можно получить информацию об условиях выплат, восстановлении документов.

На месте ЧП дежурят специалисты управляющей компании и сотрудники полиции.

Обновлено в 12:50. Один из жителей горевшего дома скончался. «Ранее он покинул дом. По предварительной информации, причиной мог послужить сердечный приступ», – рассказали в пресс-службе Нижневартовска.

Помощник депутата Тюменской областной думы, журналист Андрей Бондарев в своем «Фейсбуке» цитирует слова пожарных о том, что на кровле никаких работ в момент возгорания не производилось. «По причинам пока сказать сложно, по предварительной информации никаких работ, связанных с монтажом антенн, интернет оборудования и других не проводилось. Звонок о пожаре в здании Чапаева, 49 поступил на пункт охраны около 17 часов. На момент прибытия наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом огня на кровлю», – объяснял начальник 5 ОФПС по ХМАО-Югре Виталий Хворых.

Как сообщили в мэрии города, после капремонта, который состоялся в 2017 году, все люки, ведущие на крышу, были обновлены, ключи имелись только у представителей ЖЭУ. В момент возгорания до прибытия спасателей все были закрыты.

Нижневартовск, служба информации

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